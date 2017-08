Di New York Pun Perayaan HUT RI Digelar Meriah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Lomba makan kerupuk, balap karung, sampai berjoget dangdut identik dengan perayaan HUT Republik Indonesia. Begitu pula yang digelar di luar negeri tepatnya New York, Amerika Serikat.

Kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia menjadi puncak kegiatan dari Indonesian Street Festival ke-3 tahun yang digelar di ruas jalan antara Madison Avenue dan 5th Avenue, Manhattan. Acara ini digelar pada 26 Agustus 2017.

Tema "The Spice Islands" diambil untuk mengenalkan kekayaan rempah Indonesia dan mempromosikan kuliner otentik Indonesia melalui pendekatan sejarah dan budaya.



Pagelaran budaya di Indonesian Street Festival, tanggal 26 Agustus di Manhattan, New York, Amerika Serikat. (Dok. Indonesian Street Festival )

Apalagi Manhattan di New York memiliki tali merah dengan pulau Run di Maluku, Indonesia. Keduanya pernah ditukar oleh Belanda kepada Inggris pada abad ke 17.

"Seluruh materi pertujukan budaya, informasi dan kampanye media, kompetisi sosial media semuanya menggambarkan kekayaan dan superioritas Indonesia sebagai The Spice Islands," tulis siaran pers yang diterima oleh KompasTravel, Selasa (29/8/2017).

Indonesian Street Festival ke-3 dimeriahkan oleh 27 tenda makanan Indonesia autentik, pagelaran seni dari Saung Budaya New York, Sanggar Modero Philadelphia, Dangdut in America, juga fashion show oleh perancang muda berbakat Indonesia seperti Me Look Mel dan Kekoa Iskandar. Sebagai puncak acara, penyanyi Glenn Fredly menghibur enam ribu pengunjung yang hadir.