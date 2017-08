Butuh Yang Hangat di Musim Hujan? Sup Perut Ikan ala Aston Bisa Jadi Pilihan Kamu

Sup perut ikan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pontianak akhir-akhir ini selalu diguyur hujan jadi biasanya orang bakal butuh yang hangat-hangat. Contohnya sup. Kalau mau makan sup, datang aja ke Aston Pontianak, karena di bulan September, Aston menghadirkan sup baru yang bisa ngehangatin perut.

Executive Chef Aston Hotel & Convention Center Pontianak, Zikwan mengatakan ada sup perut ikan spesial buat kamu yang pengen nikmatin makanan hangat. Sup perut ikan? Apa sih?

“Jadi sup perut ikan ini terbuat dari perut ikan yangs sebelumnya sudah digoreng lalu dijadikan sup. Ada sayuran seperti wortel, pokcoy, jamur kuping, dan juga daun ketumbar di atasnya,” terangnya.

Untuk rasa, ketika kamu kunyah daging perut ikan ini kenyal-kenyal gitu guys udah itu gurih banget dengan kuah yang kental. Sedaaap.