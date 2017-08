Kontingen Hapkido Kalbar Sabet 4 Medali Emas di Kejurnas di Yogyakarta

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kontingen Hapkido Kalbar berhasil menyabet 4 Medali emas dan 1 medali perak dalam Ajang Kejurnas2 Hapkido Indonesia di Yogyakarta yang berkahir, Minggu (28/8/2017)

Hasil ini diunggah oleh atlet Hapkido Kalbar, Ikhsan Pradikao dalam akun facebook nya. ia mengucapkan terimakasih kepada atlet Hapkido Kalbar di antaranya, Ikhsan Pradikso, Ervita Sharii, Irfan Nugroho Slenge'an, Ricky D'Nine dan Devi Safitri Ikhsan juga mengucapkan terima kasih kepada sang pelatih Diberto Putera Ribun,

Ketua umum Hapkido Kalbar Roby Gunawan.

" Terima kasih juga untuk coach Diberto Putera Ribun. Special Thanks : Ketua umum Hapkido Kalbar bapak Roby Gunawan. Support yg luar biasa sehingga Hapkido Kalbar bisa hadir Perdana di perhelatan Nasional ini.Big Thanks to : Master Vincentius Yoyok Suryadi.Guru dan Motivator kami yang luar biasa," tulis Ikhsan.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kalbar. "Doa dan dukungan yang luar biasa membuat kami bisa terus melangkah sejauh ini. Semoga Ini menjadi awal yang baik bagi Perkembangan dan Kemajuan Hapkido di bumi Khatulistiwa Kalbar," Katanya.

Hapkido sendiri adalah olahraga bela diri dari Korea disamping Taekwondo, Hapkido juga telah berkembang di Kalbar.