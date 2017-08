Kunjungi Denpom Sintang, Danpomdam XII/Tpr Minta Prajurit Jauhi Narkoba

Citizen Reporter

Kapenrem 121/ABW, Mayor Arm Sumaji

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) XII/Tpr Kolonel Cpm Rinoso Budi SIP beserta istri, Ny Rima Rinoso Budi melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Denpom XII/1 Sintang, Jalan Pangeran Kuning Sintang, Sabtu (26/8/2017).

Kedangan Danpomdam XII/Tpr dan istri disambut langsung oleh Dandenpom XII/I Sintang Letnan Kolonel Cpm Edi Suprajitno istri.

Dalam arahannya, Danpomdam XII/Tpr Kolonel Cpm Rinoso Budi SIP mengatakan kunker merupakan salah satu bentuk pengawasan dengan melihat secara langsung pangkalan mulai dari perkantoran dan perumahan.

“Kunker juga media tatap muka dengan para anggota untuk memberikan arahan, petunjuk dan motivasi,” ujarnya.

Danpomdam XII/Tpr mengimbau prajurit Denpom XII/I Sintang menjauhi narkoba apalagi sampai menggunakannya. Selaku penegak hukum, pra prajurit harus bisa menjadi contoh.

“Selain itu, juga masalah penggunaan media sosial. Kita harus pandai memilah-milah mana yang baik dan perlu diinformasikan. Kemudian, mana yang tidak,” katanya.

Prajurit Denpom XII/I Sintang juga diminta bijaksana dalam penggunaan media sosial. Prajurit harus memfilter informasi yang bersifat provokasi, adu domba serta berbau Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

“Saya berharap kunjungan kerja membuat Denpom XII/I Sintang dan jajarannya dapat memahami dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas,” tandasnya. (*)



--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "tribunpontianak" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to