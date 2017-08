Yuk Belajar Asik di Pontianak Digital Festival 2017, Kamu bisa Dapat Ilmu dan Hadiah Menarik Loh

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kamu anak muda yang suka belajar dan cari ilmu dengan cara yang menyenangkan? cocok banget nih buat ikutan 'Pontianak Digital Festival' yang digelar Pontianak Digital Stream bersama Bank Indonesia.

Pontianak Digital Festival 2017 (Istimewa)

Nah festival ini menghadirkan workshop, competition, dan juga seminar yang bertujuan mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan teknologi dengan konteks yang lebih luas.

Rangkaian pertama dari festival ini yaitu Workshop Graphic Design dan Business in Challenging Time, Innovation vs Disruption.

Workshop Graphic Design (Istimewa)

Workshop bakal digelar di Canopy Center Jalan Purnama II no 20, Minggu (3/9/2017) pukul 13.00 WIB.

Kamu yang pengen ikutan bisa daftar di http://bit.ly/2wjCWEB

Kedua ada City Branding Competition, yaitu kompetisi mendesain Branding Halte, Bus Trans Pontianak dan Kartu Pontianak Go Cashless.

City Branding Competition (Istimewa)

Kompetisi ini pas banget buat kamu yang kreatif dan pengen bikin sesuatu buat kota Pontianak tercinta ini.

Technical Meeting juga bakal digelar di Canopy Center, Minggu (3/9/2017) pukul 13.00 wib.

Sebelum ikut kompetisi ini, kamu bisa daftar ke link http://bit.ly/2vUlcyO

Acara terakhir sekaligus puncak acara Pontianak Digital Festival 2K17 ini yaitu Seminar 'Yok Meltech' yang digelar di Aula Bank Indonesia, Sabtu (16/9/2017) pukul 11.00 WIB.

Seminar "Yok Meltech" (Istimewa)

Untuk bisa ikut seminar ini, kamu bisa daftar di http://bit.ly/2w64ZEQ, stttt ada free makan siangnya juga loh.

Yuk sebarin info ini dan jangan lupa bawa temen biar bisa seru-seruan bareng ya nantinya karena disini kita bakal dapet ilmu dan pengetahuan yang banyak dari pembicara yang hebat dan berpengalaman lho.

Save the date ya, jangan sampe kelewatan!! For more info: http://pontianakdigitalstream. id/2017/08/25/pontianak- digital-festival-2k17/ atau dapat menghubungi 089604567306 (Tiwi) dan

089614757297 (Ratna).

Oh iyaaa, acaranya gratis tis tis tis dan kamu juga bisa bawa pulang hadiah menarik. Asik ya, kuuyyy daftar.