PT ABP Tegaskan Arealnya Tak Ada Overlap dengan PT ISL

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Tekait sengketa lahan atara PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP) dengan PT Inti Sawit Lestari (ISL) di Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap.

Head Permit dan Licence PT ABP, Anes menegaskan pihaknya akan mentaati aturan dan keputusan pemerintah.

Ia menjelaskan berdasarkan surat BPN yang ditujukan kepada pihaknya. Telah ditegaskan bahwa tidak ada areal yang tumpang tindih antara PT ABP dan PT ISL. Sehingga harusnya sengketa lahan itu sekarang harusnya tak ada lagi.

“Surat itu dikeluarkan di Jakarta, 14 November 2016, nomornya 5000/16.1-300/xl/2016. Perihalnya tindak lanjut penyelesaian permasalahan HGU nomor 7/Laman Baru An. PT Wahana Hijau Indah dengan PT ABP di Ketapang,” papar Anes, Jumat (25/8/2017).

Menurutnya dalam surat itu dijelaskan secera rinci hingga menegaskan bahwa PT ABP dan PT ISL sebenarnya tidak ada masalah. “Lantaran memang berdasarkan hasil kajian secara spatial sesuai dalam surat BPN tersebut,” ungkapnya.

“Bahwa antara peta bidang tanah nomor 106-14.06-2011 tanggal 16 Desember 2011 An. PT ABP dengan gambar situasi nomor 12/1991 tanggal 12 September 1991 An. PT Subur Ladang Andalan tidak ada areal yang overlap,” lanjutnya.

Ditegaskannya bahkan dalam surat BPN itu juga telah disimpulkan. Bahwa peta situasi yang sah berdasarkan penetapan lokasi SK Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat nomor 023:BKPMD tahun 1990 tanggal 25 September 1990 dan lampiran dokumen SK HGU No. 34 HGU.BPN.1995 tanggal 29 Mei 1995.

Serta Sertifikat HGU nomor 1/Laman Baru An. PT Subur Ladang Andalan sekarang menjadi HGU No. 7/Laman Baru an. PT Wahana Hijau Indah adalah gambar situasi No. 12/1991 yang terbit tanggal 16 Juni 1997. Peta Kutipan tersebut bukan produk resmi dan tidak memiliki hubungan hukum dengan subyek HGU an. PT Subur Ladang Andalan.

“Dengan demikian berdasarkan penjelasan dari BPN sebagai instansi berwenang dan mengikat ini. Maka sudah jelas bahwa tidak ada permasalahan lagi tentang klaim tumpang tindih antara PT ABP dan PT SLA yang sekarang milik BGA Gorup khusunya PT ISL itu,” ujarnya.