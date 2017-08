Tebar Pesona di Carpool Karaoke, Ariana Grande Nyaris Tewas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ariana Grande dan Seth MacFarlane mungkin tampak seperti duo yang tak mungkin bersatu.

Namun kedua aktor dan penyanyi tersebut memiliki cinta untuk Broadway yang membuat mereka bisa jalan bareng layaknya Beauty and the Beast!

Untuk episode terbaru serial Carpool Karaoke milik Apple Music, Grande dan MacFarlane menyanyikan lagu dari The Little Shop of Horrors berjudul Suddenly Seymour saat mengemudikan mobil di Los Angeles.

Pembuat sitkom Family Guy dan peraih nominasi VMA ini mengeluarkan suara terbaik mereka saat melantunkan lagu itu.

Kalian harus mengakui kalau ini lumayan bagus!

Hanya ada satu bagian tersendat karena saat itu MacFarlane berhenti tiba-tiba saat Grande hendak mencapai nada tinggi.

Tapi mereka berhasil menyelesaikannya dengan baik.

"Kami hampir mati! Tapi sabuk pengaman itu lebih penting!" kata Grande setelah mereka menyelesaikan lagunya.

"Saya suka ini. Benar-benar luar biasa!"

Grande mendapatkan nominasi untuk Artist of the Year di MTV Video Music Awards 2017.

Video musik "Side to Side" juga mendapatkan nominasi di kategori Best Choreography.