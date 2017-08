8 Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Bikin Eyeliner

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Riasan wajah yang sempurna memang selalu menjadi idaman.

Alis yang on fleek, blush on yang membuat wajah fresh, hingga eyeliner yang on point.

Jadi emang nggak salah kok kalau kamu selalu berhati-hati dalam pengaplikasian makeup.

Nggak mau kan kalau ternyata alis terlalu tebal, lipstick yang terkena gigi, atau eyeliner yang malah jadi berantakan.

Malah jadi bahan omongan temen-temen kamu lagi.

Grid.ID telah merangkum kesalahan-kesalahan saat membuat eyeliner.

Simak yuk, mungkin kamu sering melakukannya lho, Ladies.

1. Pastikan kalau pensil eyeliner kamu runcing ya biar nggak jadi seperti ini.