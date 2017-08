Polisi Bengkayang Sita 110 Kardus Obat Ilegal dari Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Polres Bengkayang jajaran berhasil menggagalkan upaya penyelundupan obat-obatan diduga ilegal dari Malaysia, Minggu (20/8) malam kemarin.

Obat-obatan ilegal berbagai merek itu diangkut menggunakan satu truk tanpa berpelat nomor polisi.

Kasat Reskrim Polres Bengkayang AKP Novrial Alberti Kombo menuturkan ratusan kardus obat herbal yakni terdiri 40 Kardus dan per kardus terdiri dari 48 bungkus atau 20 kotak) obat herbal merek Samyun Wanserta 70 kardus per kardus terdiri dari 48 bungkus atau 6 kotak merek Ginseng Kianpi PIL yang diduga berasal dari Negara Malaysia.‎

"Truk tanpa pelat nomor polisi itu diamankan saat melintasi jalur depan Mapolsek Sanggau Ledo sekitar sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Sanggau Ledo, depan Mapolsek Sanggau Ledo,"kata AKP Novrial Alberti Kombo, Selasa (22/8)

Dijelaskan Kombo, kronologi penangkapan itu ketika truk Mitsubishi yang di kendarai oleh Liber (48) warga Jalan Basuki Rahmat Komplek Mess Pemda Bengkayang saat akan menuju kota Bengkayang.

Anggota Polres Bengkayang saat periksa obat herbal tanpa dokumen yang di duga berasal dari Malaysia

"Saat di hentikan dan di lakukan pemeriksaan pada barang angkutan, di temukan sejumlah barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia berupa 110 Kardus Obat Herbal tanpa dilengkapi Surat atau dokumen yang sah,"katanya.

"Saat ini sopir berikut barang-barang sudah dibawa ke Mapolres Bengkayang untuk lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,"imbuhnya.

Untuk sementara pihaknya akan menjerat tersangka pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 142, pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 ttg Pangan dan atau Pasal 62 jo pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Kita akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, BPOM Pontianak dalam menangani perkara ini,"pungkasnya.