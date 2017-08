Kendati Puas, Pontura Akui Kurang Persiapan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kesebelasan yang ikut dalam kompetisi antar klub PSSI Pontianak, ini mengaku tampil dengan minim persiapan lantaran kejuaraan yang digelar cukup mendadak.

"Ya cukup mepet hanya sekitar 2 Minggu saja," ujar pelatih Pontura Jaidi kepada Tribun

Kendati demikian ia mengaku puas dengan raihan dipertandingan perdana ini.

"Kita cukup puas dengan hasil ini. Apa yang dintruksikan pelatih berhasil diterapkan pemain," Kata pelatih

Dengan hasil ini ia optimis untuk pertandingan selanjutnya.

"Tapi kita tetap optimis dipertandingan nanti melawan PS AD, semua tim berpeluang sama digrup ini," ungkapnya.

Sementara itu pelatih kesebelasan Porti Ramli H mengungkapkan, para pemain menurutnya tampil sudah cukup baik dan sesuai dengan skema yang diinginkan.

Skuadnya pun diiisi pemain junior dan senior.

"Cuma karena masih kurangnya komunikasi antar lini itu saja," ungkapnya.

Sementara pihaknya juga mengaku tak memiliki waktu untuk persiapan tim.

Ini betul-betul sangat mendadak.

Selanjutnya Pontura akan melawan PS AD.

Grup sendiri hanya di huni tiga klub dan hanya satu klub yang berhak melaju ke babak selanjutnya.

P to P

Jadwal pertandingan Rabu 23/8

- SB vs POP

- Bintang Timur Vs Erkatude

Kick off 13.45 WIB