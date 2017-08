Ketua PIA-AG Lanud HAD Berikan Vitamin A kepada Anak TK Angkasa

ISTIMEWA

PIA-AG Lanud Cab 18/D I Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Ny. Widiya Erick Rofiq Nurdin memberikan Vitamin A kepada anak-anak Tk Angkasa Lanud HAD bertempat di Klinik Kesehatan Lanud HAD, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Senin (21/8/2017) pagi.