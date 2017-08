Hildi: Pameran Pembangunan Tingkatkan Pertumbuhan Perekonomian

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara Hildi Hamid buka kegiatan pameran pembangunan yang dilaksanakan dalam rangkaian acara perayaan Hari Jadi Kabupaten Kayong Utara yang ke-10, dan dalam Rangka Hari Hut Republik Indonesia yang ke-72.

Dalam sambutannya, Hildi Hamid melihat pelaksanaan even besar yang seringkali dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara, terutama pelaku usaha di sektor jasa perdagangan.

“Kita coba melihat dari hasil sensus BPS bidang ekonomi pertumbuhan ekonomi kita hampir 6 persen, ini memang kontribusi PDRB terbesar adalah sektor pertanian dan perikanan, tapi dari tahun –tahun lebih menurun, namun yang meningkat justru jasa perdagangan seperti rumah makan, kemudian juga penginapan –penginapan dan lain sebagainya,”kata Hildi Hamid, Sabtu (19/8).

Dilanjutkannya, untuk mempertahakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara tidaklah terlalu sulit, jika even – even besar sering dilaksanakan di Kabupaten termuda di Kalbar tersebut.

“Jadi kalau tahun lalu kita ada Sail Selat Karimata ini membuahkan hasil seperti yang kita hadapi sekarang, tentunya kita kan melihat lagi apakah pertumbuhan ekonomi kita tahun 2017 ini akan meningkat, karena kita berapa kali melaksanakan even – even yang setingkat provinsi, mulai dari STQ, HKG kemudian hari lahir Muslimat Nahdhtul Ulama se-Kalimantan Barat juga di Kabupaten Kayong Utara yang menghadirkan juga tamu – tamu dari seluruh Kalimantan Barat, tentu ini tidak akan sulit jika untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi artinya even –even yang bersifatnya setingkat provinsi dan nasional harus sering kita laksanakan,”kata Bupati yang telah dua periode menjabat ini.

Bupati yang juga akan mencalonkan diri pada Pilgub 2018 ini melanjutkan, melalui pameran pembangunan ini, masyarakat dapat melihat dan mengetahui kinerja pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pembangunan di segala sektor.

"Tentunya even pameran seperti ini juga dapat digunakan sebagai ajang promosi tentang lingkungan, potensi alam dan budaya yang ada di Kayong Utara serta dapat membangkitkan kembali gairah bagi dunia usaha di Kayong Utara,” terangnya.

Dalam kesempatan itu juga, ketua PWNU Kalbar ini berharap peran aktif masyarakat Kayong Utara untuk turut serta berpatisipasi mendukung segala pembangunan yang ada di kabupaten Kayong Utara

“Saya juga mengajak kita semua untuk menyadari bahwa bila ingin melihat daerah tercinta ini semakin maju, semakin sejahtera maka tidak ada jalan lain selain memberdayakan segala potensi yang ada dan memantapkan kebersamaan antar kelompok masyarakat dan pelaku pembangunan dengan jajaran pemerintah di Kabupaten Kayong Utara,”pintanya.