Chico Jericho dan Mikha Tambayong Kedapatan Tengah Berduaan, Netizen: Kayak Om Sama Ponakan

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akhir-akhir ini kabar kedekatan aktor tampan Chico Jericho dan Mikha Tambayong makin terendus di mana-mana.

Pasalnya mereka sering tertangkap basah saat tengah berduaan.

Seperti foto yang diunggal akun lambe_turah kali ini.

Lewat hape jadulnya, lambe_turah berhasil mengabadikan momen kebersamaan kedua artis itu saat jalan berduaan di mall.

Meksipun foto diambil dari belakang, warganet dengan tepat menebak dua sejoli itu.

Melihat foto itu, ada yang patah hati hingga protes keras kedekatan mereka berdua.

mita.erliyana: Chiko itu kketuaan kan buat mikha.. tpi moga langgeng ya.. chiko udh move on..

dhana.fitriana: oh my gaaaad it's so hurt eg

n_nafangani: Berani tampil berdua krn sang mantan udah mau nikah,nanti klo ga dpt gandengan dikira ga bs move on ya?

avocadocreamy: Ga cocok iihh lbh suka liat sm sesembak yg kmrin

nurdiansih_imout: Chico sama mikha?? seriusan? Kaya om sama ponakan itu mah