Dekatkan Warga, Lanud HAD Adakan Lomba Dan Tasyakuran HUT RI Ke- 72

Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri

Letda Sus Semadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG-Pangkalan TNI AU Harry Hadisoemantri (HAD) mengadakan aneka lomba pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Volly Simpang AURI Lanud HAD, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (19/8/2017) kemarin.

Hadir pada acara tersebut Komandan Lanud (Danlanud) HAD Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin beserta ibu, Kadslog, Kadisops dan seluruh anggota beserta warga di sekitar Lanud HAD.



Perayaan sangat meriah dan penuh kegembiraan serta disambut dengan antusias ratusan masyarakat sekitar Lanud HAD.

Masyarakat beramai-ramai berdatangan untuk mengikuti berbagai lomba, dimulai anak-anak serta orang dewasa.

Perlombaan unik dan lucu sebagai tradisi setiap HUT Kemerdekaan RI antara lain balap karung, kelereng, bakiak, makan kerupuk, panjat pinang, tarik tambang, memasukan paku dalam botol, catur, tenis meja dan karaoke.

Selain itu, tasyakuran dengan masyarakat digelar untuk mengenang para Pahlawan yang telah mendahului kita dan dilanjutkan makan malam bersama.

"Dengan kegiatan ini selain meningkatkan silaturahmi warga Lanud HAD dan masyarakat disekitar Lanud, mohon bisa membantu kami di dalam melaksanakan tugas sehari-hari, teriring doa semoga kedepan silahturahmi ini tetap terus berjalan dan tetap bersyukur kepada Allah SWT," harap Danlanud HAD Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin. (*)

Caption: Acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Volly Simpang AURI Lanud HAD, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (19/8/2017) kemarin.