5 Tempat Makan Rekomendasi Grill di Pontianak, Nomor 1 Buka dari Pagi Hingga Malam

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Grill atau jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah Pemanggangan merupakan proses memasak bahan makanan dengan menggunakan panas api yang tinggi dan langsung.

Sumber panas atau api biasanya berada di bawah bahan makanan yang sedang dimasak maupun dipanggang yang umumnya adalah daging ayam, sapi bahkan sejenis seafood.

Untuk Kota Pontianak, sudah ada beberapa tempat yang menyediakan rumah makan jenis tersebut, karena masyarakat umumnya ingin makan dengan sensasi masakan sendiri dan nuansa yang beda

Jika berkunjung ke Kota Pontianak dan ingin mencoba grill, tidak ada salahnya jika anda berkunjung ke lima tempat ini.

1. D'GRILL Cafe & Resto

Tempat makan grill ini berada di Jalan Veteran Nomor 9 Kota Pontianak. Untuk senin sampai jumat, D'GRILL Cafe & Resto ini buka dari pukul 10.00-22.00 WIB, sedangkan jika dihari sabtu dan minggu buka dari 10.00-23.00 WIB, bahkan tempat grill ini juga melayani pemesanan dengan menghubungi nomor 0561-8172586, tentu jika ingin info lebih lengkap juga bisa cari di instagram @dgrill.pnk.

Meatzilla Pontianak

2.Meatzilla Pontianak

Untuk Meatzilla Pontianak berada di Jalan Sisingamangraja nomor 137 atau tidak jauh dari Gereje Katedral Pontianak dan pusat perbelanjaan Kaisar. Tempat makan grill yang mempunyai akun instagram @meatzilla_ptk ini pun menawarkan menu baru, yaitu korean noodle dan pepper zilla.

The Flame Grill and Sizzle

3. The Flame Grill and Sizzle

Rumah makan panggang ini berada di Jalan Haji Rais A. Rahman Ruko nomor 4 Sungai Jawi Kota Pontianak, atau lebih tepatnya sebelah gang Kinabalu. Disini juga melayani pemesanan dengan nomor 0561-774431 dan untuk dihari senin-sabtu buka pada pukul 16.30-22.00 WIB sedangkan dihari minggu pada 16.30-22.30 WIB. Untuk info lebih lanjut bisa follow @theflamegrill, dan ada free wifinya juga.

The 1st KoreanGrillBBQ in Ptk

4. Grill Me Pontianak (The 1st KoreanGrillBBQ in Ptk)

Tempat grill ini berada didua tempat yang berbeda di Kota Pontianak, ada yang berada di Jalan Pattimura nomor 21-22 dan Jalan Sumatra Kota Pontianak. Bahkan disini juga menyediakan grill jenis makanan sea food dan menerima pesanan. Tempat makan yang mempunyai instagram @grillme.ptk ini pun buka dari pukul 17.30-22.00 WIB.

Lets Grill Your Own Food

5. Grill Meat (Lets Grill Your Own Food)

Untuk tempat kali ini, berada di kawasan Pontianak Timur Kota Pontianak, tepatnya di Tanjung Hulu, lampu merah simpang sebelum naik Jembatan Tol Landak. Tempat grill ini buka dari pukul 17.00-22.00 WIB dan juga melayani pemesanan di nomor 081257290638. Bagi anda yang ingin info lebih lanjut bisa juga follow instagramnya di @grill_meat.

Lima tempat makan grill diataslah rekomendasi untukmu yang ingin mencoba makan dengan sensasi baru di Kota Pontianak. Untuk harga nampaknya ekonomis dan halal, yuk mari berkunjung ke lima tempat grill tersebut.