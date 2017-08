Hadirkan Konsep Tradisional,  Grand Mahkota Sajikan Dessert Istimewa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengen nikmati aneka dessert dan cake yang enak setelah makan berat? Ya ke Grand Mahkota aja. Kamu bisa nikmati dinner Rp 60 ribu all you can eat. Selain menghadirkan aneka main course yang beragam, kamu bisa nikmati aneka cake dan dessert pilihan.

Chef Grand Mahkota Hotel, Syamsul Bachri mengatakan banyak dessert yang bisa kamu coba. Dan pasti nya dessert ini akan berganti-ganti terus setiap harinya.

“Di dessert kita ada pie, opera cake, mini donat, red velvet, srikaya bakar, dan juga dokok-dokok,” ungkapnya.

Naaah, di dessert ini kamu bisa menemukan penganan tradisional yang kadang hanya bisa kamu temui di pasar pagi. Ya sesuai dengan perubahan Mahkota yang kedepannya akan lebih mengusung konsep tradisional. Asik gak tuh?

Mau apa mauuuu? Ya udah, kuy ke Grand Mahkota Hotel yang beralamat di jalan Sidas Pontianak.