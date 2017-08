Grand Mahkota Hadirkan Promo Untuk Dinner, Dijamin Kenyang Dan Murah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Mau makan sepuasnya dan enak? Yuk ke Grand Mahkota Hotel Pontianak. Karena hotel yang berlokasi di jalan Sidas Pontianak ini menghadirkan promo all you can eat untuk dinner hanya Rp 60 ribu aja.

Hotel ini sendiri menghadirkan konsep tradisional termasuk di makanannya. Jadi jangan heran kalau kamu bakal menemukan aneka penganan tradisional di sini.

Sebagai contoh bakal ada konsep Mongolian BBQ yang dipadukan dengan aneka sajian lainnya termasuk yang tradisional. Chef Grand Mahkota Hotel, Syamsul Bachri mengatakan konsep ini terdiri dari noodle dan seafood.

Kamu bakal menemukan chef sedang live cooking memasak mie goreng seafood di depan kamu jadi kamu bisa nikmati makanan ini hangat-hangat.

Nah untuk mie gorengnya percampuran antara mie kuning, mie tiaw dan juga ada bihunnya loh. Belum lagi aneka seafood seperti udang, bakso, sosis, dan lainnya. Tersaji segar tinggal kamu pilih mau yang mana.

“Kalau di main course ada nasi putih dan butter rice, itu untuk nasinya. Lalu lanjuta ada potato wedges, spring roll, dan juga chicken roasted,” jelasnya.

Gak mau makan nasi? Tenang ada chicken cream soup dan aneka roti-rotian yang bisa banget buat kamu kenyang.

Tertarik? Yuk ajak sodara atau gak ya gebetan kamu buat dinner di Grand Mahkota Pontianak.