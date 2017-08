Momo Petshop Tawarkan Tas 'Pet Ransel' Unik Harga Kompetitif

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bayangkan betapa repotnya membawa hewan peliharaan kesayangan dengan tangan kosong sambil mengendarai sepeda motor?. Jika tak betul-betul, bukan saja beresiko hewan kesayangan tersebut kabur, namun juga resiko lain seperti kecelakaan lalulintas.

"Karena itulah, perlu alat khusus jika hendak membawa hewan peliharaan ke mana-mana. Terutama saat mengendarai kendaraan," ujar owner toko Momo Petshop, Nanang (50), Kamis (17/08/2017).

Nanang menjelaskan, ada dua jenis peralatan yang biasanya digunakan untuk membawa hewan peliharaan. Keduanya yakni Pet ransel, dan per cargo.

"Istilahnya ini kadang portabel yang bisa memudahkan pemilik membawa hewan peliharaannya ke mana-mana. Tetap aman, dan tanpa khawatir lepas atau resiko lainnya," jelasnya.

Keistimewaan, bisa memudahkan saat bepergian. Termasuk saat mengendarai motor.

"Biasanya kalau berkendara bawa hewan sendirian sangat sulit, apalagi naik motor. Nah, dengan pet ransel ini, bisa lebih mudah dan lebih aman," sambungnya.

Meski sama-sama berfungsi sebagai kandang portable, Pet Cargo dan Pet Ransel punya beberapa perbedaa. Pet cargo, hanya bisa dijinjing, sedangkan pet ransel lebih beragam sebab bisa diselempangkan, bahkan dibopong seperti ransel backpack pada umumnya.

"Model yang disediakan untuk pet ransel juga variatif dengan model two in one dan three in one. Bendanya, two in one modelnya jinjing dan selempang, kalau three in one, dia ada penambahan fitur ransel di tas-nya," sambungnya.

Toko perlengkapan perawatan hewan di Jalan Tanjung Raya II Pontianak inipun katanya sediakan kedua jenis 'kandang portable' itu. Variasi motif yang disediakan juga banyak.

Seperti pada pet ransel, motif yang disediakan mulai motif army, skull, polka dan sebagainya. "Coraknya juga banyak, jadi konsumen tinggal pilih motif yang disukai," sambungnya.

Per cargo ukuran besar dibanderol Rp 180 ribuan sampai Rp 220 ribu untuk ukuran besar. Sedangkan pet ransel two in one, ukuran kecil dan sedang dijual antara Rp 150 ribu sampai Rp 160 ribu.

"Kalau model three in one, mulai Rp 210 ribu dan Rp 230 ribu. Ukurannya sedang dan besar," pungkasnya.