Meninggal Dunia Saat Terbang, Berikut Dugaan Penyebab dan Identias Korban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Penumpang maskapai Nam Air dengan nomor penerbangan In 237 menempuh rute Yogyakarta-Pontianak, bernama Noyomejo (84), diduga meninggal dunia usai take off menuju Pontianak, Kamis (17/8/2017).

Setibanya di Bandara Supadio, penumpang yang sudah berusia lanjut ini, ditemukan sudah meninggal dunia.

Yang bersangkutan sempat dibawa ke RSAU dr Muhammad Sutomo guna memastikan kondisi yang dialaminya.

Keberangkatan korban dari Yogyakarta sudah berbekal surat keterangan dari kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan pengendalian penyakit kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta.

Korban diketahui seorang penumpang berjenis kelamin laki-laki. Akan melakukan penerbangan menggunakan pesawat Nam Air In 237 dari Yogyakarta menuju Pontianak.

Tertera dalam surat keterangan, korban diagnosa, Geria (usia lanjut). Hingga landing di Bandara Internasiona Supadio diduga sudah meninggal dunia. Petugas langsung menurunkannya dari pesawat dengan menaruhnya di kursi roda sebelum dibawa ke rumah sakit.