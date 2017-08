Aktor Korea Ini Ulang Tahunnya Sama Dengan HUT RI Loh

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kamu penggemar drama Ruler: Master of the Mask pasti tau aktor tampan yang satu ini. Yoo Seung Ho, aktor yang menjadi pemeran utama dalam drama historical ini ulang tahunnya sama loh dengan hari ulang tahun Republik Indonesia.

Yoo Seung Ho lahir di Incheon Korea Selatan, 17 Agustus 1993.

Ia sendiri memulai karirnya sejak kecil yaitu diusia 7 tahun.

Terhitung sampai saat ini sudah belasan film layar lebar dan puluhan drama telah ia bintangi.

Seung Ho terlahir dikeluarga yang kurang mampu, suatu hari sang ibu lah yang mendaftarkannya untuk ikut audisi pencarian model untuk sebuah produk.

Jarang memiliki skandal membuat dia begitu dicintai oleh fansnya.

Ia sendiri dijuluki sebagai Nation’s little brother karena banyak orang di Korea yang menginginkan punya adik kayak Seung Ho.

Di drama terbarunya, Ruler: Master of the Mask, ia beradu akting dengan rekannya sesama mantan artis cilik Kim So Hyun.

Drama ini pun mendapat sambutan hangat dari penggemar drama Korea.

Kita doakan semoga Yoo Seung Ho semakin sukses di karir dan kehidupannya ya.

Selamat ulang tahun Yoo Seung Ho.