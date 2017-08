Resmi Diperkenalkan di Pontianak, Ini Harga Mitsubishi Xpander

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mitsubihsi resmi memperkenalkan MPV andalan barunya, Mitsubishi Xpander kepada konsumen di Pontianak.

Di-launching dalam balutan agenda meriah, mobil berdesain futuristik ini sukses pikat pengunjung.

Dari sisi penjualan, khusus di Kalbar saja, setidaknya telah terpesan sekitar 150-an unit.

"Kemungkinan akan terus bertambah," ujar Branch Manager Mitsubihsi Pontianak, Hendi, di sesi Press Conference peluncuran MPV seven seater ini, di Hotel Orchardz Gajahmada Pontianak, Rabu (16/08/2017) malam.

Ada enam tipe dari mobil ini yang ditawarkan kepada konsumen. Baik yang dibekali transmisi otomatis (AT - Matik) maupun manual (MT).

Berikut detail per varian dan harganya:

1. Xpander Ultimate AT : Rp 254.500.000,-

2. Xpander Sport AT : Rp 246.000.000,-

3. Xpander Exceed AT : Rp 234.000.000,-

4. Xpander Exceed MT : Rp 223.200.000,-

5. Xpander GLS MT : Rp 217.000.000,-

6. Xpander GLX MT : Rp 197.500.000,-

(Sumber: Mitsubishi Pontianak, Data: Ishak).