Dimana Posisi Mobil BI untuk Penukaran Uang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selamat sore, mohon infonya apa ada jadwal penukaran uang untuk bulan Agustus ini? Posisinya mobil petugas bank Indonesia dimana saja? Terima kasih.

Terima masih atas pertanyaannya.

Untuk jadwal penukaran uang ada bulan ini dan waktu operasionalnya dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Adapun pelaksanaan kegiatan kas keliling dalam kota Pontianak selama bulan Agustus sebagai berikut:

Rabu, 2 Agustus 2017 di Ex. Kantor Bank Indonesia

Senin, 7 Agustus 2017 di pasar Siantan dan pasar Seruni

Rabu, 9 Agustus 2017 di Ex. Kantor Bank Indonesia

Senin, 14 Agustus 2017 di pasar Rasau Jaya

Rabu, 16 Agustus 2017 di Ex. Kantor Bank Indonesia

Senin, 21 Agustus 2017 di pasar Purnama dan pasar Kemuning

Rabu, 23 Agustus 2017 di Ex. Kantor Bank Indonesia

Senin, 28 Agustus 2017 di pasar Teratai dan pasar Dahlia

Rabu, 30 Agustus 2017 di Ex. Kantor Bank Indonesia

Demikian semoga bermanfaat bagi pembaca tribun dan terima kasih.

Humas

Bank Indonesia perwakilan Kalbar