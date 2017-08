Akademisi Untan Harap Kelam Hill Festival 2018 Dipersiapkan Secara Matang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Erdi MSi menyarankan

agar Kelam Hill Festival atau Festival Bukit Kelam Tahun 2018 dipersiapkan secara matang. Tidak hanya Bukit Kelam, beberapa spot wisata lainnya seperti Hutan Wisata Alam Baning, Museum Dara Juanti, Keraton Sintang, Rumah Betang Ensaid Panjang dan Galeri Motor Bandong juga harus dikemas seoptimal mungkin.

“Mari kita kemas semua potensi wisata yang ada di Kabupaten Sintang dengan baik,” ungkapnya.

Erdi berharap komposisi acara festival nantinya harus dikemas menarik dengan adanya rangkaian acara seperti karnaval budaya, pameran, panggung hiburan rakyat, kolaborasi musisi Indonesia dan mancanegara, lomba burung berkicau, panjat tebing, paralayang, triathlon dan lainnya.

“Pemkab Sintang harus perkuat publikasi melalui website dan internet. Website milik Pemda harus dilengkapi dan diperbaiki,” katanya.

Erdi menegaskan publikasi penting lantaran investor lazimnya akan learning before landing (belajar sebelum mendarat) atau learning before doing (belajar sebelum melakukan). Pihaknya akan membantu pencetakan buku profil investasi pariwisata Kabupaten Sintang.

“Nanti buku profil akan dibagikan kepada para audiens yang hadir di Jakarta. Buku memuat informasi peluang investasi dan infrastruktur pendukungnya,” terangnya.

Pemkab Sintang harus berupaya tingkatkan angka kunjungan masyarakat ke Bukit Kelam agar menarik investor tanamkan modal di kawasan Bukit Kelam. Festival Bukit Kelam harus jadi agenda rutin tahunan. Erdi mengapresiasi lampu hijau pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kepada Pemkab Sintang terkait perbaikan dan penambahan fasilitas jembatan titian di dalam Hutan Wisata Alam Baning.

“Saya berharap pilih waktu yang tepat jika akan menarik wisatawan eropa, seperti bersamaan musim dingin. Pariwisata adalah industri yang cepat menghasilkan uang. Pariwisata sama nilainya dengan ekspor barang keluar negeri. Namun dengan catatan kita tidak mengecewakan wisatawan yang berkunjung,” tukasnya.