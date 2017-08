Usut Kasus Pedofil yang Mengincar Anaknya, Nafa Urbach Lapor ke Polisi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Nafa Urbach siap melaporkan sejumlah pedofil yang menyebut putrinya, Mikhaela Lee Jowono, dengan istilah "loli" kepada polisi.

Namun, sebelumnya, ia hendak lebih dulu berkonsultasi dengan pihak kepolisian mengenai hal itu.

"Sambil tunggu Kak Seto pulang, kami besok pagi akan konsultasi ke pihak kepolisian. Kami akan konsultasi dengan pihak Direktorat Cyber Crime karena masalah ini dimulai dari media sosial, ya. Jadi, nanti hasilnya seperti apa, dari pihak penyidik di Cyber Crime, kalau misalnya Selasa besok harus buat laporan polisi, kami sudah siap untuk buat laporan. Kalau harus kumpulkan barang bukti, kami siapkan semaksimal mungkin," tutur Sandy Arifin selaku kuasa hukum Nafa Urbach ketika ditemui di One Bel Park, Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017).

"Bersama Sandy, kami mau ke Cyber Crime. Saya percaya, kepolisian sangat bertanggung jawab, canggih-canggihlah. Kami kumpulin juga data-data dari yang lain-lain," tambah Nafa Urbach.

Selain itu, Nafa Urbach juga langsung memberi peringatan keras bagi putrinya tersebut agar selalu berhati-hati dan menjaga tubuhnya.

Terlebih, Mikha, sapaan akrab sang putri, baru berusia enam tahun dan belum paham mengenai ancaman pedofilia yang mengintai.

"Dia (Mikha) umurnya enam tahun. Dia mana tahu soal 'loli'. Cuma, saya langsung, 'Mikha, jangan sampai ada yang pegang-pegang Mikha.' Warning-nya keras banget. Dia langsung, 'Mommy, kenapa marah? Mikha, kan, nggak kenapa-kenapa. Semua orang baik sama Mikha.' 'No, no, no. Nggak semua orang baik sama Mikha. Kamu harus, harus hati-hati. Siapa pun nggak ada yang boleh pegang daerah sensitif,'" ujar Nafa Urbach.

Nafa Urbach sampai dengan detail dan berulang kali memberi tahu Mikha mengenai bagian tubuh mana saja yang sensitif dan tak boleh disentuh orang lain.

"Semua aku ajarin. Mana aja daerah sensitif, aku kasih tahu satu-satu. Sambil bercanda. Gue sampai yang, 'Mikha, perhatiin.' Dianya, 'Mommy, what's wrong?' 'Lihat Mommy, ini nggak boleh dipegang siapa pun. Mikha, ingat.' 'Okay. Iya, Mommy.' 'Apa tadi Mommy bilang, ini nggak boleh disentuh orang lain. Lagi!' Gue sampai bilang gitu terus sampai 10 kali, sampai dia nangis," tutur Nafa Urbach.

"Gue sedih banget. Tapi, kalau dia nangis, dia tahu itu serius. Pas sikat gigi, dia tanya, 'Memang kenapa?' Pada saat anak sudah tanya, berarti yang sudah ditanamkan ke dia sudah masuk ke otak dia. Dari situ saya jelaskan. Saya pakai bahasa paling sederhana. Saya nggak mau orangtua cuma, 'Ya, udah, ya, Nak. Nggak apa-apa. Kamu yang sabar,'" lanjut dia.

Istri aktor Zack Lee itu berujar dirinya punya alasan tersendiri mengapa sampai sedemikian keras memberi peringatan bagi Mikha.

"Itu anak, kalau dia sudah pernah dilecehkan, dia akan jadi peleceh saat besar dan kita nggak bisa (beri tahu) saat dia besar itu. Saya akan pakai title saya sebagi selebritas untuk saya berdiri sendiri buat itu semua. Nggak bisa, istilahnya, anak itu dilecehkan saat anak kecil. Entah itu nanti dia jadi terbuka, anti laki-laki, atau anti perempuan, atau anti siapa pun, dia akan jadi peleceh seksual juga," ucapnya. (Tribunnews.com/Regina Kunthi Rosary)