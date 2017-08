Genius dan Menggemaskan! Bocah Cantik Ini 'Skak Mat' Orang Dewasa, Tonton Aksinya

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akun Instagram @iamzoie, memposting satu video sangat lucu dan tentunya ngegemasin kamu.

Bocah manis ini tidak hanya pandai memutar kata-kata, namun ocehannya juga bisa membuat orang dewasa kebingungan alias skak mat.

(Baca: Karolin Ikuti Gladi Upacara HUT RI Pemkab Landak, Bagaimana Suasananya Simak Videonya )

"CHECKMATE!!!!!!. #FACETIME #friends #kids #funny kcstauffer #jokes #comedy (On FaceTime with the lil friend)pt 15" Tulis pemilik akun @iamzoie

Tonton Aksinya: