6 Fakta Pesona Tentang Dokter Sosok Pengganti Ryan Thamrin di Dr OZ, Nomor 4 Bikin Klepek-klepek!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak pemirsa televisi, terutama Kaum Hawa, masih amat terpukul dengan kepergian mendadak Dr Ryan Thamrin.

Betapa tidak?

Ketika Ryan Thamrin sedang tenar-tenarnya, acaranya sedang banjir pemirsa dan peminat, tahu-tahu dia mengundurkan diri dari acara talkshow kesehatan dan kebugaran tersebut.

(Baca: 5 Fakta Runtuhnya Jembatan di Kubu Raya, Nomor 3 Anak Sekolah Jadi Korban )

Belum berhenti kekagetan pemirsa dengan sosoknya yang tiba-tiba mundur, mendadak muncul kabar mengejutkan.

Tahu-tahu Dr Ryan Thamrin meninggal dunia.

(Baca: Setahun Absen di Instagram Semenjak Ribut-ribut Gosip Menantunya, Ini Postingan Rieta yang Terbaru! )

Betapa tidak kaget? Karena sebelumnya tak pernah terdengar kabar sakitnya, tahu-tahu wafat di usia yang masih muda, 40 tahun.

But, life must go on.

(Baca: Nafa Urbach - Berjuang Mengusut Kasus Anaknya, Sang Suami Malah Bermesraan dengan Wanita Lain )