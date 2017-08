Produktivitas Gabah Kering Kalbar Ditargetkan 1,8 Juta Ton Per Tahun

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat menargetkan produktivitas padi tahun ini mencapai 1,8 juta ton. Itu merupakan gabah kering yang belum digiling menjadi beras.

“Sekarangkan sedang panen, musim tanam itu April dan September. Setelah panen harapannya target 1,8 juta ton per tahun tercapai,” kata Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat Heronimus Hero, Senin (14/8/2017).

Produkvitas yang ditargetkan itu, katanya, memang jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Dimana tahun sebelumnya hanya 1,2 juta ton per tahun.

Sedangkan sesuai angka ramalan dua produktivitas gabah kering itu sudah mencapai 1,4 juta ton per tahun.

Meningkatnya produktivitas ini maka produksi beras Kalbar secara nasional akan naik peringkat. Dari urutan ke-13 menjadi ke sepuluh. Hal ini juga semakin memperkuat Kalbar sebagai lumbung beras.

Sedangkan provinsi yang dikatakan sebagai lumbung beras bisa berkontribusi terhadap produksi nasional. Termasuk mensuplai ke beberapa wilayah. Kalimantan Barat sudah melakukan hal itu.

“Beras Kalbar sudah beredar dimana-mana. Bahkan hingga ke Pulau Natuna, dan itu menggambarkan Kalbar sudah menjadi provinsi lumbung beras,” bebernya.

Ia menambahkan kebutuhan beras di Kalimantan Barat hanya 600an lebih ribu ton per tahunnya. Jika produktivitasnya mencapai 1 juta ton per tahun maka sekitar 300an ribu lebih ton per tahunnya. Surplus itulah yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Sementara berdasarkan hitungan statistik, Kalimantan Barat surplus beras sebanyak 350 ribu ton per tahun. Namun itu dalam artian cadangan pangan yang tidak harus dijual semua.

Ia menambahkan penetapan target itu sebagai motivasi agar produktivitas terus bergerak. Ia pun meyakini hal itu bisa dicapai.

Dicontohkanya dalam hitungan sederhana, petani melakukan masa tanam dua kali dalam setahun untuk luas lahan seluruhnya 1 juta hektar.

Anggap saja 500 saja ditanam dan dilakukan dua kali setahun. Berarti sudah satu juta hektare, jika produktivitas tiga ton saja, berarti sudah tiga juta ton gabah kering.

KHitungan itu simple, cuma memang untuk menuntut menanam dua kali itu masih terbatas dari sumber daya manusianya. Padahal potensi ini sangat terbuka lebar,” pungkasnya.