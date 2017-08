Dalam Hitungan Detik, Teknik Ajaib ini Bisa Bikin Bayi Menangis Jadi Diam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tingkah laku bayi selalu mengundang gemas orang-orang di sekitarnya.

Tapi terkadang ketika bayi menangis tanpa henti, kita akan dibuat panik dan tidak tahu harus berbuat apa.

Dari mulai mengganti popok hingga memberikan botol susu pun dilakukan, demi membuat bayi diam.

(Baca: Anaknya Diincar Pedofil, Artis Nafa Urbach Khawatir dan Minta Pertolongan Kak Seto )

Namun tahukah kamu, ternyata kita bisa menenangkan bayi yang menangis dengan hal yang sangat mudah.

(Baca: Astaga, Ternyata Bahan Kimia di Deodoran Bisa Sebabkan Kanker Payudara! )

Dijelaskan oleh seorang Dokter Anak di California, melalui akun youtubenya, Robert Hamilton, untuk menenangkan bayi yang sedang menangis hanya memerlukan 2 langkah.

Yang pertama, lipat kedua tangan bayi.

Lalu, gendong bayi dengan meletakkan tangan kita di pantat dan dada bayi, serta sedikit mencondongkan tubuh bayi ke depan.

Dan ajaibnya, bayi akan langsung terdiam.

Video yang diunggah dengan judul How To Calm A Crying Baby - Dr. Robert Hamilton Demonstrates "The Hold" (Official) ini, telah ditonton 25 juta kali oleh pengguna youtube.

Jadi, apakah kamu berniat mencobanya?

Semoga berhasil!