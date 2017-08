Tampil Cantik dengan Busana Merah Putih

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sambut hari kemerdekaan dengan nuansa merah putih. Selain bisa bikin kamu tampak kece, kamu juga bisa turut merayakan hari ulang tahun republik Indonesia yang ke-72.

Gak harus mengenakan batik atau kebaya, warna pun udah mewakili kalau kamu juga cinta dengan negara ini.

Dress dengan bahan lace atau brokat bisa loh jadi pilihan untuk hadir diacara semi formal dan formal.

Gak usah yang terlalu berat kalau gak mau terlihat tua. Tapi tetap sesuaikan dengan acara yang mau dihadiri.

Untuk tampil stylist nan muda, kamu bisa pake dress pendek yang nunjukin kaki jenjangmu.

Dengan motif yang gak terlalu penuh kamu bisa menambahkan aksesoris kayak kalung.

Nuansa merah putih bisa dipadukan antara atasan dan celana yang digunakan.

Kamu bisa pake atasan tak berlengan dan kulot merah untuk tampil lebih santai.

Padukan dengan flatshoes yang berwarna senada, mau merah atau putih bebas asal nyaman dipakai.

Nah jangan lupa sapukan make up tipis ya dimuka kamu supaya keliatan segar.

Model: Andin Novalin (H's Production)

Wardrobe by Chi Stuff jalan Putri Dara Nante (samping bakso Handayani) ig: @chi.stuff, website: chistuffindonesia.com, Line: @vsu3353c

Make up & Hair do: Moel Davitho, ig @moel_davitho

Lokasi: Noodles Now Restoran, Neo Hotel Gajahmada Pontianak

Fotografer: Leo Prima