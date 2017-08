Pelajar SMP Tipu Driver Ojek Online, Ini Modus Yang Dilakukan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Karena sakit hati setiap pesan ojek online tak ada yang pick up, seorang remaja yang masih bersekolah di bangku SMP nekat menipu driver-driver ojek online dengan kedok customer fiktif.

Seorang followers dari @dramaojol.id membagikan cerita ini keadmin akun yang isinya tentang drama-drama yang terjadi di kalangan ojek online tersebut.

Postingan @dramaojol.id, Sabtu (11/8/2017)sore itu mendapat ribuan likers dan ratusan komen. Begini caption postingannya

@dramaojol.id Numpang share cerita min. Tadi siang tertangkap penipuan go shop. Kronologi sementara sih pelaku sakit hati, karena tiap kali pesan ojek OL, gak pernah ada yang pick up dia, terus akhirnya, dia bikin toko OL gitu, jual hijab, tetapi customers nya fiktif kirim via cod. Udah banyak driver yang kena, terlanjur ambil barang dan bayar ke dia, tapi gak pernah ketemu alamat yang di tuju. Setelah di selidiki beberapa hari, akhirnya orang nya pas order lagi dan langsung dikejar, Ternyata kecurigaan itu benar. Pelaku mempunyai 2 akun dan sudah sering melakukan penipuan. Akhirnya pelaku di bawa ke kantor polisi terdekat untuk ditindak lebih lanjut. Pelaku tenyata masih di bawah umur, masih SLTP. Ajegile