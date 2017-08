Pemusnahan Barang Bukti Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Pontianak, Dwiyono Widodo menuturkan pemusnahan sejumlah barang bukti tersebut karena barang yang diamankan telah melanggar sejumlah UU yang ada.

Menurutnya, pemusnahan tersebut adalah hasil dari operasi cukai, untuk sek toys diimpor melalui Kantor pos, begitu pula dengan disc serta pornografi, yang kata dia, berdasarkan UU darurat dilarang. Sedangka MMEA dari Bandara Internasional Supadio dan rokok menggunakan pita palsu.

"Dimusnahkan karena pelanggaran UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 4 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1, lalu pelanggaran UU no 39 tahun 2007 tentang cukai, dan pelanggaran UU no 17 tahun 2006 tentang kspabeanan," ungkapnya, Rabu (09/08/2017).