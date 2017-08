Jadi Pembicara IDF, Midji Bikin Audiens Kagum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mendapat kesempatan sebagai pembicara dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017 yang digelar di Java Ballroom, Gama Tower Jakarta, Rabu(9/8/2017).

Tidak hanya Sutarmidji yang menjadi pembicara mengenai tema pemberantasan korupsi kali ini. Ia bersanding dengan Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua Saber Pungli, Sri Wahyuningsih dan Zeger Van Der Wal dari Lee Kuan Yew School of Publik Policy and Asian Reseach Instirute National University of Singapura.

Ia juga menanggapi apresiasi Ketua KPK terkiat bedah APBD Kota Pontianak.

"Kalau bedah APBD kita sudah berjalan tujuh tahun. Itu akan kita terus lakukan, itulah bentuk kesetaraan antara penyelenggara negara dan masyarakat," ucapnya, Rabu (9/8/2017).

Karena pada kesempatan bedah APBD ini, Midji sampaikan masyarakat bisa mengetahui perencanaan dan nanti untuk mengawasi pembangunan yang ada di kota, serta masyarakat bisa memberikan masukan terkait apa yang akan dibangun dengan uang yang ada.

Selain itu, ratusan audiens yang hadir dari berbagai kalangan juga sempat dibuat kagum oleh Midji dengan berhasilnya Pemkot Pontianak memangkas perijinan dari 99 menjadi 17 perijinan saja.

Bahkan banyak dari audien yang ingin bertanya bagaimana cara Midji merampingkan perijinan dan mengelola konflik yang akan terjadi setelah perijinan itu dipangkas.

Midji menjawab karena dalam perijinan yang 99 itu terdapat tumpang tindih, ia memangkasnya karena ingin meniadakan tumpang tindih perijinan yang sebetulnya bisa disederhanakan dan mempermudah masyarakat dalam mengurus ijin.

Saat ini ia juga menyampaikan kalau sedang fokus terus mengevaluasi waktu terkait pengeluaran perijinan.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menjawab pertanyaan audiens terkait berhasilnya ia memangkas perijinan jadi 17 dari 99.