Sutarmidji Klaim Penempatan Kepala OPD 95 Persen Sesuai Kemampuan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Untuk mendapatkan kinerja pemerintah yang baik, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji selalu menerapkan prinsip the right man on the right place. Satu unsur dalam manajemen sumber daya manusia dalam pendayagunaan yaitu menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal.

Wali Kota Pontoanak, Sutarmidji, menegaskan kalau saat ini 95 persen kepala OPD di Pontianak sesuai dengan disiplin ilmunya dan latar belakang pendidikannya.

"Hampir 95 persen kepala OPD itu sesuai dengan latar pendidikannya dan sesuai dengan disiplin ilmunya," ucapnya, Selasa (8/8/2017).

Midji menuturkan kalau seseorang ditempatkan pada posisi sesuai dengan ilmunya maka ia akan bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan inovasi untuk membawa perubahan.

"Karena kalau orang ditempatkan bukan pada posisi disiplin ilmunya, maka ia tidak akan paham apa yang harus dikerjakan. Ini akan merugikan masyarakat,"ucapnya.

Ditegaskannya ia selalu cermat dan melihat kemampuan dari setiap ASN jika akan menempatkannya pada posisi strategis. Ia tak mau, jika salah menempatkan orang tidak sesuai kemampuan sehingga bisa merugikan masyarakat.

"Menempatkan orang itu harus profesional. Kalau saat ini di Kota Pontianak hampir semua sudah sesuai disiplin ilmunya," ucapnya.

Selama ini apa yang dilakukan Midji, diakuinya kalau bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri dan itu dibuktikan juga dengan Kota Pontianak dinobatkan sebagai kota dengan layanan publik terbaik se Indonesia serta mendapat berbagai penghargaan lainnya.