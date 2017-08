Pramuka Jadi Perjalanan Hidup

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Bagi kamu yang ikut Pramuka, tentu ngerasa sudah jadi bagian perjalanan hidup. Ditempa dengan berbagai pengalaman, disi dengan beragam ilmu dan pengetahuan serta selalu diasah fisik dan mental. Seperti teman kita satu ini.

Restu Nissa Hafiza

@ririshfza

Bagi saya pramuka adalah bagian dari perjalanan hidup. Saya lahir dan berkembang dari pramuka. Pramuka mengasah fisik dan mental dan menjadikan saya pribadi yang berani dan penuh rasa ingin tahu akan dunia luar. Event - event pun banyak saya ikuti dari Pramuka ini. Mulai dari event antar sekolah, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. So proud to be a scout.

Baca: Pengalaman Berkesan Pramuka Saat Ikuti Jambore Nasional