Keseruan Kategori Best of the Best Kejuaraan Terbuka Forki Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Pada penghujung kejuaraan Karate terbuka Forki Kota Pontianak dan DPD KNPI Kalbar ,Sabtu (5/8/2017) penonton di sajikan pertandingan pada nomor Kumite bertajuk best of the best baik putra maupun putri.

Pada nomor ini menjadi hiburan tersendiri bagi penonton dan peserta yang antusias menyaksikan pertandingan.

Pada nomor best of the best atlet Karate dari kontingen INKAI Pontianak kembali memborong juara. Berikut keseruannya.