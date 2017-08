Maman: Pelaksanaan Musdalub Merupakan Upaya Konsolidasi Partai Golkar 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perwakilan DPP Partai Golkar sekaligus Koordinator Wilayah Kalimantan Barat, Maman Abdurahman menyatakan bahwa persetujuan DPP Partai Golkar melaksanakan Musdalub di Singkawang berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.

Satu di antara yang paling mendasari ialah perolehan kursi legislatif Partai Golkar Kota Singkawang yang semakin tahun semakin menurun. Oleh karena itu, DPP dan DPD 1 melakukan upaya konsolidasi di Kota Singkawang sebagai amanat menkosolidir secara penuh di seluruh Indonesia.

"Pertimbangan kita melakukan Musdalub ini adalah perolehan kursi di Singkawang ini terus menurun. Oleh karena itu, langkah-langkah organisasi ini kita lakukan. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk upaya konkrit kita melakukan konsolidasi," jelasnya, Sabtu (5/8/2017) pagi.

Namun ia juga memahami jika terjadi riyak-riyak yang dilakukan oleh Ketua DPD Kota Singkawang yang sebelumnya sudah dibekukan. Menurutnya hal itu sah-sah saja dan sudah menjadi dinamika politik di Partai Golkar. Tetapi pihaknya tidak serta merta akan memutus komunikasi.

"Saya tegaskan bahwa siapapun yang menyatakan Musdalub ini ilegal sangat salah karena sesuai dengan AD/ART dan Juklak 05 dan telah mendapatkan persetujuan DPP Partai Golkar. Kelompok yang belum menerima itu akan terus kita mencoba kembali menjalin komunikasi. Tadi malam sudah ada upaya komunikasi dari ketua korwil untuk membangun komunikasi dengan mereka," pungkasnya.

