Ketua PIA AG Lanud HAD Peduli Anak Asuh

Acara silahturahmi dan arisan rutin PIA AG Lanud HAD bersama Ibu-ibu dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Gedung Balai Prajurit Lanud HAD, Kamis (3/8/2017) pagi.

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Letda Sus Semadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua PIA-AG Cab 18/D I Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Ny. Widiya Erick Rofiq Nurdin membuka acara silahturahmi dan arisan rutin PIA AG Lanud HAD bersama Ibu-ibu dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Gedung Balai Prajurit Lanud HAD, Kamis (3/8/2017) pagi.

“Harapan kami semoga kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkokoh tali silaturahmi. Tentunya dengan maksud menjalin komunikasi, saling tukar informasi, berinteraksi dan mempererat tali persaudaraan bagi kita semua," jelasnya dalam sambutan.

Menurutnya, meskipun hubungan kekeluargaan sudah terjalin baik, namun ada saat-saat tertentu perlu kembali disegarkan agar tetap harmonis. Dan kepada ibu-ibu dari PPAU diberikan bingkisan sembako sebagai bentuk kepedulian PIA AG kepada PPAU.

Pada kegiatan tersebut, Ketua PIA AG Lanud HAD memberikan uang santunan kepada Ananda Rizki yang saat ini duduk di bangku SMP 3 Negeri Sanggauledo. Santunan tersebut merupakan bentuk nyata Program Peduli Anak Asuh (PPAA) yang telah berjalan selama ini.

"Kebersamaan dan kepedulian sosial yang kami wujudkan antara lain dengan memberi perhatian pada Ibu-ibu PPAU, anak yatim dan yatim piatu, putra-putri anggota Lanud Harry Hadisoemantri maupun anak anggota PPAU. Kalau untuk Rizki ini diberikan per enam bulan sekali untuk membantu biaya keperluan sekolah," paparnya.

Oleh karena itu, PIA Ardhya Garini Lanud Harry Hadisoemantri, telah berusaha dan berupaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia keluarga besar TNI Angkatan Udara Lanud Harry Hadisoemantri.

"Dimana kami melakukan sesuatu yang nyata untuk mengangkat harkat dan martabat serta meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan keluarga besar TNI Angkatan Udara Harry Hadisoemantri, jelas Ketua PIA AG Lanud HAD," tutup Ketua PIA-AG Cab 18/D I Lanud (HAD). (*)



