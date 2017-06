Pasca Operasi Pasar, Harga Bawang Putih Masih Tinggi

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasca digelarnya pasar murah oleh Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pertanian RI bekerjasama dengan PT Fajar Mulia Transindo di Pasar Flamboyan dan Pasar Mawar baru-baru ini. Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Pontianak masih cukup tinggi.

"Harganya sudah mengalami penurunan dari beberapa waktu lalu yang sempat melonjak Rp120 ribu. Sekarang per Kg hanya Rp55 ribu, meskipun harganya masih cukup tinggi. Karena kualitasnya berbeda dengan bawang putih yang ada di Pasar Murah," ujar Siti, Pedagang Pasar Flamboyan.

Jika di Pasar Flamboyan harga bawang putih berkisar Rp55 ribu per Kg, di Pasar Kemuning Kota Baru harga bawang putih berkisar Rp70 ribu per Kg. Pedagang Pasar Kemuning, Ade, mengatakan harga bawang putih yang berkisar Rp70 ribu per Kg disebabkan oleh masih langkanya bawang putih.

"Masih tinggi juga karena bawang putih yamg kita jual bagus. Masyarakat mengetahui adanya pasar murah berpikir bawang sudah turun harga padahal belum. Kalau yang di pasar murah beberapa waktu lalu kan kehitam-hitaman. Ini yang kita jual masih baru makanya harganya per ons Rp7-8 ribu. Per Kg harganya Rp70 ribu," ujar Ade.

Selain harga bawang putih, beberapa harga barang lainnya juga cenderung mengalami kenaikan. Seperti harga wortel yang mencapai Rp38 ribu per Kg. Sedangkan harga kentang juga cenderung mengalami kenaikan dengan harga Rp25 ribu, mentimun masih normal Rp10 ribu.

"Mahal juga sih kayak cabai rawit harganya Rp80 ribu per Kg, cabai sayur Rp50 ribu per Kg, kacang panjang Rp15 ribu per Kg, sawi Rp20 ribu per Kg, bawang merah Rp50 ribu per Kg. Hari libur ada peningkatan permintaan, pembelinya ramai pada pagi dan sore hari. Kalau terkait kenaikan kayak harga bawang putih dan cabai ya banyak pembeli yang ngeluh," ujar Ade.