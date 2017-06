Pemkot Singkawang Tetapkan HET Tiga Bahan Pokok Selama Ramadan dan Idul Fitri

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pemerintah Kota Singkawang menetapkan harga eceran tertinggi HET tiga bahan pokok, telur, daging ayam dan daging sapi selama bulan Ramadan dan saat Idul Fitri.

Dimana menurut Wali Kota Singkawang, Awang Ishak Penetapan harga ini berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak terkait di Kantor Walikota Singkawang pada tanggal 24 Mei lalu.

"Penetapan HET tiga barang pokok ini adalah dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan antisipasi terjadinya lonjakan harga pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri," ujarnya, Kamis (1/6/2017).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Awang menegaskan untuk telur ayam ras, harga telur dari kandang 22 ribu per kilogram dan ditingkat distributor 23.500 per kilogram, sementara harga Eceran Tertinggi (HET) 24.500 per kilogram (ongkos angkut dan antar ditanggung distributor). Kemudian, untuk ayam pedaging 35 ribu per kilogram dan daging sapi 130 ribu per kilogram.

"Diharapakan kesepakan ini dapat di tepati dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat di bulan Ramdan dan Idul Fitri dapat terpenuhi," tuturnya.

Ia juga mengharapkan tidak ada lagi laporan terkait kelangkaan bahan pokok, terlebih yang disubsidi oleh pemerintah.

"Kepada pedagang jangan dengan sengaja menimbun atau menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Kemudian, memperdagangkan dan mengedarkan barang (makanan dan minuman) yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan dan izin edar," tuturnya.

Tentu jika kesepakan tersebut tidak dipenuhi akan ada sanksi yang diberikan pedagang yang membandel.

"Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaku usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unstansi terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang yang disubsidi pemerintah dalam pelaksanaannya dapat menjalin kerjasama lintas sektoral dengan baik," tutupnya.