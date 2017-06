Jelang Lebaran, Stok BBM di Kapuas Hulu Dipastikan Aman

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Jelang lebaran Idul Fitri, pihak SPBU wilayah Jl Lintas Timur Putussibau Selatan memastikan, kalau stok bahan bakar minyak (BBM ) dalam posisi aman, hingga lebaran nantinya.

"Kita sudah melakukan koordinasi ke pihak pertamina di Kabupaten Sintang, kalau BBM masih tetap aman karena Sungai Kapuas belum kering. Kecuali sungai kapuas kering, bisa saja akan ada keterlambatan dalam penyuplai BBM," ujar Pengawas SPBU Putra Kedamin Jaya Jalan Lintas Timur Putussibau Selatan, Harmoko kepada wartawan, Kamis (1/6/2017).

Maka dengan ini, masyarakat wilayah Jl Lintas Timur Putussibau Selatan diharapkan tidak merasa khwatir terkait stok BBM jelang lebaran nantinya.

"Kita juga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada libur nantinya, dan selalu melayani kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Untuk SPBU wilayah lintas Timur Putussibau Selatan, permintaan BBM jenis premium sebanyak 16 ribu per liter per hari, pertalite ada 16 ribu liter per hari, dan solar 16 ribu liter per hari.

"Walaupun jumlah permintaan sebanyak itu, namun direalisasikan hanya mampu 8000 liter premium dan 16 ribu liter solar," jelasnya.

Harmoko mengakui, untuk sementara saat ini pertalite sedang mengalami kosongan, karena kalau di SPBU wilayah lintas timur ini juga kurang laku pertalite.

Mungkin masyarakat belum terbiasa, menggunakan BBM jenis pertalite.