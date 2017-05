Kampung Ramadan Terasky Transera Pontianak

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mau buka puasa diantara suasana kota Pontianak dari atas? yuk ke Terasky Restaurant lantai 9 Transera Hotel Pontianak di Jalan Gajahmada, Gajahmada 21 Pontianak.

Di Ramadan kali ini, Transera hotel menghadirkan paket buka puasa Kampung Ramadan di Teraksy Restaurant.

Hanya Rp 65 ribu net/orang sudah dapat menikmati buffet ramadan dan takjil sepuasnya alias all you can eat. Asiknya lagi, beli 10 free 1 loh.

Tersedia Lebih Dari 35 Macam Aneka Hidangan Berbuka Puasa dan takjil dari berbagai wilayah Nusantara serta hidangan Khas Kalimantan Barat dengan harga yang sangat Terjangkau.

Kalau untuk room, ada Superior room yang hanya Rp 299 ribuan.

Room rate sudah termasuk takjil dan Sahur untuk 2 orang.

Info dan reservasi dapat ke hot Line 24 jam 0561-570555, 0811-9421115, 0815-4550 1315.