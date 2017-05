Orchardz Hotel Hadirkan Promo Ramadhan Kareem

Aneka takjil dan man course yang beragam dan berganti setiap harinya di Orchardz Hotel Pontianak jalan Gajahmada.

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berbuka puasa agaknya memang menjadi momen spesial yang harus dipersiapkan dengan matang. Apalagi biasanya menjadi ajang reuni dan temu kangen bersama teman-teman.

Nah, sudah punya jadwal bukber belum? yuk ke Orchardz Hotel Pontianak jalan Gajahmada yang menghadirkan promo spesial buka puasa Ramadhan Kareem.

Executive Chef Orchardz Hotel Pontianak, Suko mengatakan untuk promo ini ia menghadirkan aneka takjil dan man course yang beragam dan berganti setiap harinya.

"Yang dihadirkan nasional dan tradisional. Ada bubur sumsum, aneka takjil yang beragam dan juga main course," ujarnya di sela-sela media gathering di Orchardz Hotel, Senin (29/5/2017).

Takjil yang dihadirkan ada kurma, aneka gorengan, cake, puding, es buah, dan lainnya. Untuk main course contohnya ada soto lamongan, pepes, dan sayur-sayuran.

"Harganya cuma Rp 79 ribuan nett/pax all you can eat," ujarnya.