New Yamaha  R15 VVA Diyakini Rebut Posisi Market Leader Sepeda Motor Sport Premium

Unit New Yamaha R15 VVA.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kehadiran New Yamaha R15 VVA berimbas positif pada penjualan Yamaha di Kalbar. Pabrikan otomotif berlogo garputala itupun siap tancap gas raih pangsa pasar lebih besar di kelas sepeda motor sport premium 150 cc.

Hal ini sebagaimana disampaikan Manajer Pemasaran PT Aneka Makmur Sejahtera Pontianak (Yamaha Kalbar), Hermansyah Limas, saat dijumpai, Senin (29/05/2017).

Ia mengungkapkan, sejak dilaunching 13 Mei 2017 lalu di Aneka Pavilion, respon pasar terhadap New Yamaha R15 VVA terbilang sangat baik. Terlihat dari angka penjualan yang terus tumbuh.

"Sampai saat ini, ada sekitar 35-40 unit yang sudah order delivery ke konsumen. Ini belum termasuk yang inden," ujarnya.

Baca: Makna Pasar Juadah, Tak Sekadar Belanja Tapi Berbagi Kebahagiaan

Dalam situasi normal, katanya, pihaknya bahkan bisa menjual 60 sampai 70-an unit New Yamaha R15 VVA per bulannya. Dengan angka yang terus tumbuh itu, pihaknya lantas pasang target New Yamaha R15 VVA jadi market leader di kelas motor sport premium 150 cc.

Dirinyapun mengaku cukup optimis dengan target ini. "Sejauh ini, trennya sudah mengarah ke sana," imbuhnya.

Hal ini agaknya cukup beralasan. Mengingat New Yamaha R15, katanya, bawa sejumlah keunggulan baik dari segi fitur, maupun tampilannya.

Karenanya, sepeda motor sport satu inipun bisa jadi tunggangan tepat untuk konsumen penggemar motor sport. Terutama mereka yang menginginkan tampilan sport gahar, dengan performa jempolan.