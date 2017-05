Mocca Boutique Tawarkan Aneka Gamis Syar'i Modis Harga Ekonomis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hijab syar'i jadi satu dari tren fashion yang cukup populer saat ini. Sesuai tuntunan agama bagi para wanita muslimah, fashion syar'i juga tawarkan pesona menawan.



Mocca Boutique, di Jalan Putri Candramidi Pontianak, punya koleksi-koleksi menarik fashion syar'i. Menariknya, butik di Jalan Putri Candramidi Pontianak yang punya slogan 'Best Quality with Cheaper Price' ini tawarkan koleksinya dengan harga relatif terjangkau.



"Ada cukup banyak koleksi di butik Mocca. Sebagian besar, modelnya koleksi gamis syar'i," ujar karyawati butik Mocca, Nur Aini (39), Minggu (28/05/2017).



Nur Aini memaparkan, setidaknya, ada tiga keistimewaan yang ditawarkan pihaknya. Ketiganya yakni sisi pada model yang unik, bahan berkualitas, serta harga lebih terjangkau.



Paling khas dari gamis syar'i, katanya, yakni pada modelnya yang cukup lebar serta tidak membentuk lekuk tubuh. Selain itu, juga pada model hijab yang biasa mengusung hijab khimar.



Beberapa koleksi gamis syar'i di tempati ini, disediakan lengkap dengan jilbab lebarnya sekaligus. "Ukuran jilbabnya beragam, beberapa ada yang sangat panjang sekali bahkan sampai ke betis," bebernya.

Namun, konsumen bisa beli terpisah antara gamis dan hijab khimar. Sebab memang ada koleksi yang hanya sediakan khimar dan gamis secara terpisah.



Soal bahan, koleksi di butik ini sebagian besar menggunakan meterial kain chiffon. Bahan ini, punya keunggulan pada bobotnya yang lebih ringan serta lembut.



Bahan ini juga sangat rapi, bahkan mesti tanpa diseterika terlebih dahulu. "Bahannya juga tidak menerawang, dan sangat dingin," sambungnya.



Koleksi-koleksi yang dijual di Mocca Boutique, katanya, tak lain adalah koleksi-koleksi pilihan. "Karena koleksi pilihan, makanya dia juga ekslusif dan beda dengan yang lain," imbuhnya.



Pilihan warna dan motif yang ditawarkan juga sangat beragam. Warna-warna soft seperti putih, dusty pink, dusty ungu, tosca, saleem, jadi warna dominan dari koleksi yang ditawarkan.



Selain itu, jamak pula ditemui warna lain semisal tosca, peach, dan lainnya. "Memang warna soft yang lebih banyak dipilih jadi koleksi di Mocca Boutique, sebab warna - warna ini adalah yang cocok untuk semua umur," jelasnya.



Ada lebih dari 30 model dasar yang disediakan di Mocca Boutique. Untuk ukuran sendiri, rata-rata All Size dewasa.



"Tiap-tiap model dasar, ada variasi warna dan motifnya lagi, jadi pilihan cukup banyak," imbuhnya.

Menariknnya lagi, meski mengusung konsep butik, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Satu helai gamis, ditawarkan hanya Rp 115 ribuan sampai paling mahal Rp 700 ribuan.



"Rp 700 ribuan ini, set lengkap dengan Khimar-nya sekaligus. Sudah satu setelan," pungkasnya. (hak)