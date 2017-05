Gawai Nyelepat Taun Wujud Syukur kepada Tuhan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Masyarakat Desa Bedayan gelar Gawai Nyelapat Taun Dayak Sekujam di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Minggu (28/5/2017).



Gawai Nyelepat Taun sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diperoleh melalui hasil panen, kesehatan dan kelancaran proses selama berladang.



Selain masyarakat, turut hadir Wakil Bupati Sintang Askiman bersama rombongan. Usai disambut tradisi potong tebu, Wakil Bupati bersama masyarakat menari tari Gong Tajau.



Sembari menari, semua mengelilingi teripak berisi minuman khas tradisional (tuak). Sesuai tradisi adat, orang nomor dua di Bumi Senentang ini juga diberi kesempatan membuka tuak pamali yang telah disiapkan di dalam tajau.



Tumenggung Wilayah VIII Bujin menjelaskan gawai Nyelepat Taun Dayak Sekujam untuk menutup dan memulai musim berladang. Gawai digelar untuk membatasi masa berladang yang ada di Sub Suku Dayak Sekujam.



“Berhasil berladang atau tidak, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan,” ungkapnya.



Sebelum gawai Nyelepat Taun, pihaknya sudah laksanakan ritual muat rampa semangat padi. Bujin bersyukur seluruh warga berpartisipasi sukseskan gawai.



“Kami ingin warga Sub Suku Dayak Sekujam terus maju dan berkembang tanpa melupakan adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu,” harapnya.



Ketua Panitia Gawai Nyelapat Taun, Osner Situmorang menerangkan pelaksanaan gawai bertujuan lestarikan adat istiadat. Tradisi ini terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sekujam setiap tahun.



“Gawai digelar agar generasi muda tetap kenal adat-istiadatnya. Gawai Dayak seperti ini jangan sampai diartikan untuk suka-suka saja, tapi acara penuh arti dalam sejarah kehidupan masyarakat Dayak,” singkatnya.



Sementara itu Wakil Bupati Sintang Askiman mengapresiasi gawai Nyelepat Taun untuk lestarikan seni-budaya dan adat-istiadat.



Askiman berharap masyarakat Sub Suku dayak Sekujam selalu kompak dan lestarikan budaya gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari.



“Saya mengajak gawai Nyelepat Taun sebagai ajang perkuat toleransi dan saling menghargai satu sama lain,” ajaknya.



Askiman meminta kegiatan seni budaya suku-suku lain diberi kesempatan untuk tampil saat gawai Nyelepat Taun selanjutnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dukung pembangunan Rumah Betang di Desa Bedayan dan Desa Tawang Sari hingga selesai.



“Jika ada hiburan pada malam hari, saya mohon dilaksanakan setelah saudara kita umat Islam melaksanakan ibadah salat tarawih,” pungkasnya. (Pra)..