Komunitas Cawan akan Hadirkan Arsitek Nusantara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah Becakap 7 sebelumnya yang membawa pemateri dari Taiwan, kali ini Becakap 8 akan menghadirkan Arsitek Nusantara.

Ketua Komunitas Cawan, Tony mengatakan bulan ini akan mendatangkan Arsitek Nusantara dalam acara Becakap 8.

"Agenda sebelumnya kan Becakap 7 dengan menghadirkan pemateri dari Taiwan dengan mengusung tema City and Festival yang membahas tentang Festival Cap Go Meh. Pada bulan ini kita akan mengadakan acara Becakap 8," ujarnya via WhatsApp, Sabtu (27/5/2017).

"Agenda kali ini dalam Becakap 8 akan mendatangkan Arsitek Nusantara yang karyanya sudah ke mancanegara," jelasnya.

Tony mengatakan tema yang diusung dalam Becakap 8 kali ini, Arsitektur Nusantara Masa Depan Arsitektur Indonesia.

"Becakap 8 akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2017 mendatang," pungkasnya.