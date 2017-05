Puteri Pariwisata Kubu Raya 2017 Ingin Sukses Muda

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sandang gelar Puteri Pariwisata Kubu Raya 2017, Syarifah Neti Kurniati memiliki harapan-harapan kedepannya.

Ia berharap kedepannya mampu menyeimbangkan tugas dan kegiatan sebagai Puteri Pariwisata KKR dan juga sebagai mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Pontianak jurusan Analis Kesehatan.

"Saya juga berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan ini secara tidak langsung juga akan menambah kepercayaan diri untuk tampil di depan orang banyak guna memyampaikan ide-ide kreatif," terangnya.

Selain itu, ia juga ingin sukses dalam berkarir di usia semuda mungkin agar dapat membanggakan dan menjamin kehidupan keluarga khususnya ibu dan ayah.

"Yang terakhir, saya harus mewujudkan semua harapan dan mimpi saya. Karena, bagi saya, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. And if you keep on believing, the dreams that you wish will come true," tukasnya.