Cara Marsha Timothy Siapkan Sahur Untuk Suami Walau Tak Bisa Masak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Aktris Marsha Timothy mengaku belum bisa memasak sampai saat ini. Lalu bagaimana ia menyiapkan menu sahur dan buka puasa untuk sang suami, Vino G Bastian, selama ini?

Sambil tersipu, Marsha menceritakannya dalam wawancara di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

"Saya tuh kebetulan enggak bisa masak ya he he he. Jadi ya karena saya belum bisa masak sampai sekarang, jadi kebanyakan ya beli," katanya.

Ia mengatakan bahwa Vino tak suka makan berat, seperti nasi dan lauk pauk, saat sahur sehingga dirinya tak begitu kerepotan.

Namun ketika berbuka puasa, Marsha harus menyiapkan menu lengkap untuk suaminya.

"Paling pas buka puasa (siapkan makanan berat). Belanja makanan takjil pasti, es buah tuh pasti atau kelapa. Sama biji salak, itu saya yang suka. Kalau suami saya biasa saja, jadi saya menyiapkan itu untuk saya sendiri," kata Marsha sambil tersenyum.

Biasanya, di tengah kesibukan Marsha dan Vino, mereka selalu berusaha berbuka puasa bersama. Entah itu di rumah atau makan di luar.

"Kalau misalnya ada beberapa kali yang salah satunya kerja pas buka puasa ya, enggak apa-apa juga. Terus kebetulan tahun ini (jadwal) agak padat, ya rezeki."

"Tahun lalu sih enggak terlalu ya, tapi mengurangi enggak juga sih. Kebetulan saja tahun ini ada kegiatan panjang yang harus dijalani," imbuhnya.

