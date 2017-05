Ini Alasan James Bond Minta Martini-nya Dikocok, Bukan Diaduk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - "Shaken, not stirred" adalah kalimat khas agen rahasia James Bond soal bagaimana ia minta minuman martini-nya disiapkan.

Kalimat itu muncul pertama kali dalam novel karangan Ian Fleming berjudul Diamonds Are Forever (1956), meski Bond sendiri tidak mengatakannya sendiri hingga novel Dr. No muncul (1958). Dalam film James Bond yang diadaptasi dari novel Fleming, kalimat itu diucapkan pertama kali oleh tokoh penjahat Dr. Julius No, pada film Dr. No (1962), dan baru diucapkan Bond (diperankan Sean Connery) dalam film Goldfinger (1962)

Selanjutnya, frasa tersebut muncul dalam banyak film James Bond, terutama saat diperankan Roger Moore, dengan pengecualian di film You Only Live Twice (1967), di mana minuman itu ditawarkan dengan kata “stirred, not shaken” dan Bond menjawab “that’s right”.

Pengecualian kedua ditemukan pada Casino Royale (2006) di mana Bond yang baru kalah jutaan dollar dalam permainan poker menjawab “Do I look like I give a damn?” ketika ditanya apakah ia ingin martininya dikocok (shaken) atau diaduk (stirred).

Pilihan James Bond soal pembuatan cocktail martini itu kemudian menjadi terkenal dan banyak orang menirunya. Padahal pembuatan martini dengan dikocok, menurut para ahli minuman, adalah proses yang keliru.

Martini yang benar dibuat menggunakan dry gin dengan sedikit vermouth dan es. Ketiga bahan itu dituangkan dalam pengocok cocktail, tapi bukannya dikocok melainkan diaduk perlahan agar tercampur dengan lembut. Bahkan menurut petunjuk, pengadukan sebaiknya dilakukan menggunakan sendok kayu dan bukan logam agar suhu minuman tidak berubah.

Sedangkan mengocok campuran akan memberi efek rasa yang umumnya dihindari penggemar martini, karena pengocokan akan membuat es lebih banyak mencair sehingga rasanya lebih tawar dan tampilannya menjadi keruh. Selain itu pengocokan membuat minuman menjadi lebih dingin sehingga kurang memunculkan aroma gin.

James Bond diperankan Daniel Craig menikmati martini-nya(bond) ()

Lalu mengapa seorang agen rahasia kelas atas seperti James Bond yang mestinya menguasai etiket kuliner berulang kali melakukan pilihan “keliru” dengan meminta martini-nya dikocok dan bukan diaduk?

Salah satu teori yang muncul adalah Bond sengaja menurunkan potensi memabukkan dari minuman itu dengan mengocoknya sehingga ada lebih banyak air di sana. Hal ini penting agar agen rahasia itu tetap waspada walaupun sedang minum.