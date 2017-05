Bawang Putih Mulai Langka di Singkawang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Harga bawang putih di kota Singkawang melonjak tajam, dimana berdasarkan pantauan Kasi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Singkawang, Helmi Aswandi harga bawang putih telah mencapai harga 80 ribu per kilogram.

Belum lagi menurutnya kualitas bawang putih tersebut kurang baik dibandingkan sebelumnya.

"Ini pemantauan kita pada hari ini, harganya sudah mencapai 80 ribu per kilogram. Bawang putih yang dijual inipun dalam kondisi kurang baik yang telah bewarna hitam," ujarnya, Rabu (24/5/2017).

Kondisi ini menurutnya dikarenakan pasokan bawang putih dari kota Pontianak belum datang.

Baca: Baznas Distribusikan Zakat Hampir Rp 1 Miliar

Dan kondisi ini menurutnya pula tidak hanya terjadi di kota Singkawang saja.

"Sudah sepuluh hari ini belum mendapatkan kiriman bawang putih dari Pontianak. Kelangkaan bawang putih yang terjadi sudah se-Nasional, artinya bukan hanya terjadi di Kota Singkawang," ungkapnya.

Sementara untuk harga telur menurutnya juga terjadi kenaikan dalam waktu sebulan ini. Walaupun memang kenaikan harga telur ini tidak terlalu signifikan.

"Untuk harga telur sudah mencapai kisaran 21 hingga 22 ribu perkilogramnya. Memang harganya sedikit mengalami kenaikan secara perlahan dari bulan sebelumnya yang berada di harga 18 ribu perkilonya," tuturnya.

Sedangkan harga sayur menurutnya masih relatif normal, termasuk harga cabai rawit.

"Untuk wortel dijual antara 18ribu hingga 20 ribu per kilogram, sayur kol 10 ribu per kilogram, kentang dijual 16 - 18 ribu per kilogram. Sayur sawi dijual 4 ribu per ikat atau 20 ribu per kilogram. Tomat dijual seharga 10 - 12 ribu per kilogram dan untuk cabe rawit dijual antara 50 - 55 ribu per kilogram," tutupnya.